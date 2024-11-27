Сегодня, 17:22
Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ахматом» и «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 18.15 по московскому времени. Первый матч завершился победой сине-бело-голубых — 3:0.
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Ибишев, Луна Диале, Якуев, Камилов, Талал, Ковачев, Фелипе Кардосо.
Запасные: Магомедов, Тодорович, А.Адамов, Гандри, Жиров, Исмаэл, Уткин, Мацуев, Садулаев, Самородов.
«Зенит»: Д.Адамов, Горшков, Чистяков, Родригао, Караваев, Барриос, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Артур, Лусиано.
Запасные: Бязров, Павлов, Педро, Нино, Дуглас Сантос, Алип, Мантуан, Глушенков, Клаудиньо, Кассьерра, Соболев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2