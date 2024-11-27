«Ахмат» — «Зенит»: видео голов матча Кубка России

«Зенит» на выезде победил «Ахмат» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

15-я минута: Лусиано Гонду — 0:1.

72-я минута: Артур — 0:2.

90+1-я минута: Максим Самородов — 1:2.

«Зенит» разгромил грозненцев по сумме двух встреч (первый матч — 3:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России. «Ахмат» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.