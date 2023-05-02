Ахметов заявил, что хотел бы встретиться с ЦСКА в финале FONBET Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос «СЭ», с кем бы хотел встретиться в финале FONBET Кубка России.

«Конечно, хотел бы встретиться с ЦСКА в финале. Для меня это был бы принципиальный матч. Это может быть финал Кубка. Перед нами стоит задача его выиграть. Для меня финал с ЦСКА будет принципиальнее, чем финал с «Уралом», — сказал Ахметов «СЭ».

ЦСКА встречается с «Уралом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первом матче команды сыграли вничью (1:1). Ответная игра состоится 3 мая. В этот же день «Краснодар» сыграет с «Акроном» в первом этапе финала Пути регионов.