Акинфеев о выходе ЦСКА в финал Пути РПЛ: «Надо выжимать все силы, поблажек быть не должно»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выход армейцев в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В среду, 16 апреля красно-синие сыграли вничью с «Динамо» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ и прошли в финал по сумме двух встреч (2:1).

— Насколько для вас важна поддержка болельщиков?

— Важно слышать болельщиков. Думаю, они получили удовольствие. Футбол был интересным, хоть и без голов, но было интересно. Для нас хороший результат, для «Динамо» — нет.

— Следующая игра с «Зенитом», чего ожидаете?

— Каждый матч надо играть хорошо и делать выводы. Игра в Оренбурге не была хорошей. Финал с «Зенитом» будет другим, тем более, один из матчей будет в Санкт-Петербурге. Надо выжимать все силы и показывать все мастерство, которое есть. Поблажек быть не должно.

В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет против «Зенита». Первый матч пройдет ориентировочно 29 апреля-1 мая, ответная игра — 13-15 мая. Точные даты встреч будут объявлены позднее.