Акинфеев о выходе ЦСКА в финал Пути РПЛ: «Надо выжимать все силы, поблажек быть не должно»

16 апреля, 23:39
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выход армейцев в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России.
В среду, 16 апреля красно-синие сыграли вничью с «Динамо» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ и прошли в финал по сумме двух встреч (2:1).
— Насколько для вас важна поддержка болельщиков?
— Важно слышать болельщиков. Думаю, они получили удовольствие. Футбол был интересным, хоть и без голов, но было интересно. Для нас хороший результат, для «Динамо» — нет.
— Следующая игра с «Зенитом», чего ожидаете?
— Каждый матч надо играть хорошо и делать выводы. Игра в Оренбурге не была хорошей. Финал с «Зенитом» будет другим, тем более, один из матчей будет в Санкт-Петербурге. Надо выжимать все силы и показывать все мастерство, которое есть. Поблажек быть не должно.
В финале Пути РПЛ ЦСКА сыграет против «Зенита». Первый матч пройдет ориентировочно 29 апреля-1 мая, ответная игра — 13-15 мая. Точные даты встреч будут объявлены позднее.