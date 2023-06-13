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Кубок России

Сегодня, 19:46

Акинфеев рассказал, что чувствовал перед серией пенальти в матче Кубка России с «Краснодаром»

Виктория Кравченко
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что удивился, услышав о серии пенальти в матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1, пен — 6:5).

— Что вы чувствовали перед серией пенальти? Хотя вам к ним не привыкать...

— Во-первых, конечно, хотелось решить все в основное время. Тем более, если есть хотя бы один шансик, момент, то надо его реализовывать, как я уже сказал про Федю. А с другой стороны, если честно, я по своей глупости даже не знал, какой именно формат будет. Я думал, что до финала команды сразу бьют пенальти, а в финале все-таки будет дополнительное время. И когда я услышал, как диктор объявил, что сейчас сразу будет серия пенальти, немножко удивился, — цитирует Акинфеева РФС, — заявил Акинфеев РФС.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://rfs.ru/news/218339
Игорь Акинфеев
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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