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Кубок России

Сегодня, 15:25

Акинфеев о финале FONBET Кубка России: «Долгожданный матч. Мы приложим все силы для победы»

Константин Белов
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

— Что для вас значит завтрашний финал? Насколько это значимая игра?

— Для меня это суперфинал, — сказал Акинфеев на пресс-конференции. — Мы рады, что попали сюда. Новая сетка турнира сложная, мы сыграли 12 матчей, чтобы попасть в «Лужники». Для меня это долгожданный финал. Для каждого нашего игрока, болельщика главная задача — участвовать в больших матчах. Все решает зеленое поле и цифры на табло. Мы приложим все силы, чтобы все кончилось хорошо в этом матче.

— В последний раз ЦСКА был в финале Кубка в 2013 году. Помните что-то?

— Жарко было в Грозном, удаление Понтуса (Вернблума), звездный состав «Анжи». Все смешалось. Сейчас нет смысла думать о том финале. Завтра у нас другой матч, новый финал. Надеюсь, что наша молодежь проникнется антуражем матча.

— Мы всегда ищем дуэли. Насколько вам важно выиграть дуэль с вратарем «Краснодара» Сафоновым?

— У меня никогда не было ни с кем дуэлей. Сколько их у меня было... Их делаете вы — журналисты. Я никогда не говорю о своих коллегах. Поле все расставит на свои места.

— Будете рассказывать молодым игрокам об опыте финалов?

— Работу проводит психолог. Это финал. Кто еще должен настраивать, если не сам игрок? Тренер может говорить все, что угодно.

— Есть ли у вас любимая песня Басты (артист будет выступать перед началом матча — прим. «СЭ»)?

— Если будет хороший результат, то завтра скажем, какая любимая песня.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).

Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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