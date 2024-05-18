Акинфеева планировали выпустить на серию пенальти в финале Пути РПЛ с «Зенитом»

Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, тренерский штаб ЦСКА рассматривал возможность выпустить голкипера Игоря Акинфеева на серию пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5), но этому помешала серия вынужденных замен из-за травм.

Акинфеев из-за давших о себе знать старых болячек (в связи с которыми он пропустил предматчевую тренировку) не мог участвовать в самой игре, но на серию 11-метровых ударов выйти был готов, и этому воспрепятствовало только стечение обстоятельств.

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».