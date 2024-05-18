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Сегодня, 17:35

Акинфеева планировали выпустить на серию пенальти в финале Пути РПЛ с «Зенитом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, тренерский штаб ЦСКА рассматривал возможность выпустить голкипера Игоря Акинфеева на серию пенальти в финале Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5), но этому помешала серия вынужденных замен из-за травм.

Акинфеев из-за давших о себе знать старых болячек (в связи с которыми он пропустил предматчевую тренировку) не мог участвовать в самой игре, но на серию 11-метровых ударов выйти был готов, и этому воспрепятствовало только стечение обстоятельств.

15&nbsp;мая. Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов выходит на&nbsp;замену вместо травмированного Владислава Торопа в&nbsp;матче Кубка России против &laquo;Зенита&raquo; (0:0, пен. 4:5). Ужасное столкновение Торопа, загадочный невыход Акинфеева, безупречный дебют Шайхутдинова. Но сказки в серии пенальти для юного вратаря-киноведа не получилось

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Матч состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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