«Акрон» сыграет с «Факелом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Акрон» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Счет 3-3.

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