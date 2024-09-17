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Сегодня, 16:15

«Акрон» — «Факел»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Акрон» сыграет с «Факелом» в Кубке России 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» сыграет с «Факелом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Акрон» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Счет 3-3.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
18 сент, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Факел

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)

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