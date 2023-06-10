«Акрон» и «Урал» откроют парад перед финалом FONBET Кубка России

Сегодня, 12:50
Стали известны некоторые подробности финального матча FONBET Кубка России, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, организаторы хотят подчеркнуть важность турнира, который объединяет всю футбольную Россию: в нынешнем розыгрыше участвовало 103 команды.
Волонтеры пронесут по стадиону флаги с эмблемами всех клубов, причем впереди будут «Акрон» — главное открытие турнира — и «Урал», уступивший «Краснодару» в решающем матче Пути регионов.
Также круг почета совершат и представители клубов — в основном, это персонал. Тренеров и игроков будет мало.
Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.