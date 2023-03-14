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Кубок России

Сегодня, 19:43

«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Акрону» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
«Акрон» — «Локомотив».
Фото ФК «Акрон»
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«Локомотив» в гостях проиграл «Акрону» в серии послематчевых пенальти в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 7:6.

Счет в матче на 14-й минуте открыл игрок «Акрона» Сергей Макаров. В составе железнодорожников на 75-й минуте отличился Франсуа Камано.

После окончания основного времени по регламенту турнира команды провели серию послематчевых пенальти.

В ней сильнее оказались хозяева — 7:6. Решающий пенальти забил Джамалдин Ходжаниязов. У «Локо» промахнулся Иван Кузьмичев.

Участия в матче не должен был принимать капитан железнодорожников Дмитрия Баринов, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
Локомотив

Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
6
72
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