«Акрон» не будет подавать протест на результат кубкового матча с «Локомотивом»

Сегодня, 20:16
Учредитель «Акрона» Павел Морозов прокомментировал тот факт, что «Локомотиву» независимо от итога матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России было бы присуждено поражение.
— Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре.
— Если бы проиграли, подали бы заявку?
— Мы не разговаривали об этом.
— Сейчас не будете подавать?
— Конечно, нет. Мы же победили.
Капитан железнодорожников Дмитрия Баринов не должен был принимать участия в матче, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.