«Акрон» песней Шатунова отметил победу над «Динамо»

«Акрон» в раздевалке эффектно отметил победу над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игроки клуба Первой лиги спели песню Юрия Шатунова «Седая ночь». Видео было опубликовано в социальных сетях «Акрона».

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).