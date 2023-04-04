«Акрон» получит повышенные премиальные за победу над «Динамо»

Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал о премиальных футболистам за победу над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Не хочу говорить про премиальные. Это закрытая тема, — начал Морозов. — Конечно, будут повышенные премиальные.

— Это сказка для «Акрона»?

— Пока сложно осознать. Хорошая тренерская работа, хорошая работа игроков. Я очень счастлив!

— Как вам поддержка на матче?

— Официально было продано 1700 билетов наших болельщиков. Но в сумме их было более двух тысяч. Было очень здорово! Отличная поддержка.