«Акрон» получит повышенные премиальные за победу над «Динамо»

Сегодня, 22:24
Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал о премиальных футболистам за победу над «Динамо» (0:0, пенальти 4:1) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России.
— Не хочу говорить про премиальные. Это закрытая тема, — начал Морозов. — Конечно, будут повышенные премиальные.
— Это сказка для «Акрона»?
— Пока сложно осознать. Хорошая тренерская работа, хорошая работа игроков. Я очень счастлив!
— Как вам поддержка на матче?
— Официально было продано 1700 билетов наших болельщиков. Но в сумме их было более двух тысяч. Было очень здорово! Отличная поддержка.