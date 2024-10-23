«Акрон» и «Рубин» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 23 октября. Матч состоится в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу «Акрон» — «Рубин» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также трансляция доступна в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при условии подписки, в окне ретрансляции федерального канала).

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Акрон» и «Рубин» играют в группе D вместе с «Факелом» и «Зенитом» и распределят второе после клуба из Санкт-Петербурга место в четвертьфинале пути РПЛ, а также путевку в нижнюю часть сетки. В пяти турах тольяттинцы набрали 8 очков, казанцы — 6.