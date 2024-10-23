«Акрон» и «Рубин» назвали стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Рубина» на матч 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра состоится в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Акрон»: Нагаев, Баранок, Витор, Пестряков, Фернандес, Москвичев, Палиенко, Галоян, Хубулов, Тимошенко, Чибота.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.