«Акрон» и «Рубин» назвали стартовые составы на кубковый матч

Сегодня, 18:10
Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Рубина» на матч 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра состоится в Самаре на «Солидарность Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.
«Акрон»: Нагаев, Баранок, Витор, Пестряков, Фернандес, Москвичев, Палиенко, Галоян, Хубулов, Тимошенко, Чибота.
«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Ашурматов, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Зотов, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2