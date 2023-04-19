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Сегодня, 14:30

«Акрон» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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19 апреля «Спартак» на выезде сыграет с «Акроном» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Спартак». Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер». Эфир начнется в 16.00.

4 апреля «Акрон» в серии пенальти обыграл «Динамо» (0:0, 4:1 пен.) в матче Пути регионов Кубка России. «Спартак» уступил «Уралу» (1:2, 2:3 — общий счет) и вылетел из Пути РПЛ турнира.

Финал FONBET Кубка России пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
19 апр, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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