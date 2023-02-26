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Судейство

Сегодня, 13:09

«Акрон» — «Торпедо»: пенальти назначали пять минут. Это ненормально!

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Акрон» — «Торпедо».
«Акрон» — «Торпедо».
«Акрон» — «Торпедо».
«Акрон» — «Торпедо».
«Акрон» — «Торпедо».
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На 20-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Торпедо» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с левой рукой торпедовца Олега Кожемякина. Арбитр Артем Любимов поначалу пенальти ошибочно не назначил.

Рука Кожемякина была отставлена в сторону. Чтобы убедиться в этом, видеоассистентам Игорю Панину и Александру Богданову, а затем и самому Любимову в общей сложности потребовалось чуть больше пяти минут. Это непозволительно много, особенно с учетом погодных условий.

А решение в итоге было принято верное: судья наказал «Торпедо» 11-метровым, а Кожемякина — предупреждением.

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ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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