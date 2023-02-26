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Сегодня, 13:26

«Акрон» — «Торпедо»: судья «украл» время у футбола и болельщиков

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Артем Любимов добавил к основному времени первого тайма четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Торпедо» всего четыре минуты, а отправил команды на перерыв, когда на телесекундомере значились 49 минут и 14 секунд.

Несомненно, арбитр был неправ. Ведь только назначение 11-метрового удара в середине тайма заняло чуть больше пяти минут.

Были и другие остановки — например, когда «Акрон» забил второй мяч. Получается, что Любимов «украл» время у футбола и болельщиков, добавив меньше минут, чем нужно.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 февр, 12:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
2:0
Торпедо М

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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