«Акрон» — «Торпедо»: судья ошибочно удалил Полубояринова

На 58-й минуте четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Торпедо» (2:0) арбитр Артем Любимов допустил серьезную ошибку, вынеся второе предупреждение игроку хозяев Данилу Полубояринову и удалив его с поля.

Футболист «Акрона» в том эпизоде в борьбе за мяч в центре поля опередил Олега Кожемякина, прыгнул выше соперника и сыграл в мяч. Столкновение игроков получилось жестким, потому что торпедовец пятился и, возможно, не видел Полубояринова.

Судья, объясняя свое решение применить дисциплинарные санкции, показал, что был нанесен удар локтем. Но этого и близко не было — Полубояринов не бил соперника рукой. Любимов ошибся, неверно оценив действия игрока «Акрона». А в итоге хозяева остались в меньшинстве.