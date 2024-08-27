Хомуха: «Не стал бы всерьез анализировать кубковые встречи. Идет большая ротация состава»

Сегодня, 20:28
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от встречи команды с «Акроном» из Тольятти в FONBET Кубке России (1:1, пен. 5:4).
«Сейчас в кубковых матчах используют большую ротацию состава. Поэтому в таком исходе нет ничего удивительного. Я не стал бы всерьез анализировать кубковые встречи. Поскольку при нынешнем формате турнира можно еще несколько раз проиграть и все равно продолжить борьбу в плей-офф. Так что нет смысла акцентировать внимание на результатах в Кубке», — сказал Хомуха Vprognoze.ru.
«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.