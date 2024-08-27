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Сегодня, 19:26

«Зенит» в серии пенальти проиграл «Акрону» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Акрон» — «Зенит».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на выезде уступил «Акрону» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:5).

Сине-бело-голубые открыли счет в конце первого тайма благодаря голу Дмитрия Васильева. «Акрон» отыгрался на 54-й минуте — с пенальти, назначенного за фол Сергея Волкова, отличился Иван Тимошенко.

В серии пенальти точнее оказались тольяттинцы — 5:4. Удар Артура отразил бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин.

«Зенит» (7 очков) продолжает лидировать в группе D после трех туров. «Акрон» (5) поднялся на вторую строчку в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 17:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
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