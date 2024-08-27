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Сегодня, 16:00

«Акрон» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Акрон» сыграет с «Зенитом» в Кубке России 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
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«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Тольяттинский клуб набрал 3 очка и занимает третье место в группе D. Сине-бело-голубые с 6 баллами возглавляют квартет.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 17:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
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