«Акрон» встретится с «Зенитом» в матче группы D пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Игра состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 17.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Акрон» — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Тольяттинский клуб набрал 3 очка и занимает третье место в группе D. Сине-бело-голубые с 6 баллами возглавляют квартет.

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