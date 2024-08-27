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Сегодня, 16:26

«Акрон» — «Зенит»: Караваев и Артур сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Зенитом» в третьем туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«Акрон»: Васютин, Баранов, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

Запасные: Волков, Эсковаль, Витор, Димоски, Москвичев, Кузьмин, Болдырев, Лончар, Дмитриев, Тимошенко, Грибов, Бакаев.

«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Чистяков, Сантос, Бардачев, Ахметов, Клаудиньо, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Зенит».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 17:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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