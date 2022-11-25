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Сегодня, 19:47

Алаев — о Кубке России: «Букмекер заплатил огромные деньги! Это нерыночная цена»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ и вице-президент РФС Александр Алаев рассказал о переговорах при организации нового розыгрыша Кубка России.

— Возможно ли сохранение такого формата при играх в еврокубках?

— Мы сыграли 23 матча, — сказал Алаев. — В еврокубках команды бы провели, минимум, шесть игр. Данный формат нереалистичен. Может быть формат, где 3 группы. Много факторов. Букмекер заплатил огромные деньги, это нерыночная цена. Городить стену соревнований без учета денег не стоит. Надо садиться со спонсорами, клубами и адаптировать формат к той системе, которая у нас будет в следующем году. Мы сделали большое дело. Большой успех — и по спортивной, и по финансовой составляющей. Думаю, весной будет особый интерес.

Также Алаев обозначил требования к потенциальным партнерам.

— Мы заинтересованы в широком сотрудничестве с новым партнером, которое не ограничится предоставлением мячей, а подразумевает также вложения в продвижение, — добавил Алаев.

Ранее Алаев заявил, что считает успешным новый формат Кубка России.

БЕТСИТИ Кубок России. Объясняем новый формат БЕТСИТИ Кубка России. Как можно вылететь из турнира, но выиграть его?

Футбол
Кубок России
РПЛ
Александр Алаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Алаев объяснил, почему считает успешным действующий формат проведения Кубка России