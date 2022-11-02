«Алания» переиграла «Волгарь» в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 18:54
«Алания» сыграла с «Волгарем» в рамках матча 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Владикавказа.
В составе «Алании» забитыми голами отличились Аршак Корян, Александр Ташаев и Тарас Гаглоев.
Соперник «Алании» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования