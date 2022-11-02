«Алания» переиграла «Волгарь» в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России

«Алания» сыграла с «Волгарем» в рамках матча 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды из Владикавказа.

В составе «Алании» забитыми голами отличились Аршак Корян, Александр Ташаев и Тарас Гаглоев.

Соперник «Алании» в следующем раунде определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.