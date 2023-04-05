Алдонин — о победе ЦСКА над «Крыльями»: «У армейцев есть все, чтобы побороться за Кубок»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу армейцев над «Крыльями Советов» (1:0, 3:2) во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не самый лучший матч ЦСКА провел. Тем не менее в таком матче удалось не пропустить и забить. Да, помог соперник. Где-то удача сыграла за ЦСКА. Самара — очень хорошая команда. Молодая, бегущая. У них на кубок были определенные ставки. Не давали развернуться ЦСКА. Играли очень агрессивно и быстро. Достаточно вязкая игра получилась. Армейцам чуть больше повезло. Это тоже проявление характера, когда игра не складывается.

Прогноз на финал пути РПЛ? Все будет зависит из-за чемпионата. То в каком состоянии будет команда, сложно догадываться. Будут ли в форме все лидеры в команде и так далее. Будет принципиальный матч, много борьбы. Я думаю, что у армейцев есть все, чтобы побороться за этот Кубок. И этому поколению игроков для уверенности необходимо завоевывать трофеи. Кубок — самый необходимый трофей, за который нужно бороться", — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА отправился в финал Пути РПЛ, где сыграет с «Уралом». «Крылья Советов» продолжат в Пути регионов FONBET Кубка России.