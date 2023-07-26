Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:18

Алдонин — о кредите доверия Ярошику: «Глупо было бы увольнять тренера после нескольких туров»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал «СЭ» победу красно-синих в матче против «Оренбурга» (6:0) в 1-м туре FONBET Кубка России .

«Никто не говорил, что будет просто. Летние сборы были короткими, а коридор из двух туров со «Спартаком» и ЦСКА вряд ли мог сулить большое количество очков, — сказал Алдонин «СЭ». — Неприятно пропускать столько на глазах у своих болельщиков, но это надо пережить. Обидные поражение — часть футбола. Главное, чтобы это не выбило из колеи команду и тренерский штаб».

Также Алдонин поделился мнением насчет того, останется ли у руководства доверие к главному тренеру «Оренбурга» Иржи Ярошику после двух непростых матчей.

«Думаю, у Ярошика, как и у Лички, будет определенный кредит доверия. Глупо было бы увольнять тренера после нескольких туров. Клуб очень избирательно ведет селекцию, поэтому нужно запастись терпением и дать возможность тренерам и игрокам проявить себя. Скоропалительных выводов делать не стоит», — добавил Алдонин.

45-летний Ярошик сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Личку 22 июня.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».

Евгений Алдонин
Иржи Ярошик
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Факел» — «Сочи»: гости ведут после гола Кравцова
«Факел» — «Сочи» — 1:2, «Крылья Советов» — «Балтика» — 1:0. Онлайн-трансляция матчей Кубка России
Федотов назвал самый красивый гол в ворота «Оренбурга» в FONBET Кубке России
«Ростов» — «Рубин»: смотреть бесплатно прямую трансляцию матча FONBET Кубка России
«Факел» — «Сочи»: Черов сравнял счет в матче
Алдонин считает, что молодые игроки не заменят ЦСКА трансферы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Рубин»: смотреть бесплатно прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Федотов назвал самый красивый гол в ворота «Оренбурга» в FONBET Кубке России