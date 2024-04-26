Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:10

Дюков — о Суперфинале Кубка России: «Нам удастся полностью собрать «Лужники»

Артем Бухаев
Корреспондент
Стадион «Лужники».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение организации провести Суперфинал FONBET Кубка России в «Лужниках».

«Финал Кубка России — это значимое событие для всех болельщиков. Мы считаем, что нам удастся полностью собрать «Лужники». Москва прислала свое предложение, мы его рассмотрели», — сказал Дюков.

26 апреля стало известно, что Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 2 июня. Предыдущие два года московский стадион также принимал финал турнира.

Футбол
Кубок России
Александр Дюков
1
Обсудить
Читайте также
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времен Второй мировой войны
Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
«Несколько игроков толком не могут двигаться». 14 футболистов «Сочи» отравились перед решающим матчем с «Ахматом», Грозный сам хочет все расследовать
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках»
Мендес: «Нужно быть реалистами, отдавать себе отчет, что лига отдаляется от ЦСКА»
Финал Кубка России пройдет в «Лужниках»
Форвард «Ростова» Азнауров: «Ожидали, что пройдем «Урал» в Кубке»
Азнауров не видит ощутимой разницы между Кубком России и Второй лигой
Азнауров считает «Балтику» проходимым соперником в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках»