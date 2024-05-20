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Сегодня, 13:16

Фильцов: «На бумаге у «Балтики» небольшие шансы на победу в Кубке России»

Владислав Корегин
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Бывший голкипер «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

«Думаю, шансы на победу в Кубке России у «Балтики» небольшие. Но это только на бумаге, надо не забывать, что финал — одна игра. Может произойти все что угодно. Фактор одной игры решает. «Балтика» может выиграть в финале за счет вратарской позиции и хорошей мотивации», — цитирует Фильцова Legalbet.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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