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Сегодня, 11:00

Филимонов — о травме Торопа: «В такой ситуации нужно играть жестче»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

«Какая-то расслабленность, может быть, какая невнимательность или недочет в подготовке, оценке ситуации. В такой ситуации нужно играть жестче, группироваться и концентрироваться. Ощущение, что он выходил на этот мяч, как на тренировке. Нужно себя готовить к такому столкновению. А он, скорее всего, не обратил внимания, не видел и думал, что будет как на тренировке», — сказал Филимонов «СЭ».

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

22 мая 20-летний Тороп был выписан из больницы после операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти.

Александр Филимонов
Владислав Тороп
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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