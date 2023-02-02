Горшков: «Не знаю, надо ли было «Зениту» обращаться в CAS, но игроки петербуржцев заслужили наказание»

Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал новость о том, что петербуржцы направили жалобу в CAS, чтобы оспорить решение апелляционного комитета РФС.

Ранее апелляционный комитет оставил в силе дисквалификации Малкома, Родриаго и Барриоса, которые участвовали в драке в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2).

«В матче кубка действительно была потасовка, и все заслужили наказание. Мое мнение — надо принять это наказание, которое вынес апелляционный комитет. Нужно ли было подавать жалобу в CAS? Это все-таки вышестоящий орган. Не знаю, надо ли все это делать, но Малкому, Барриосу, Родригао и всем, кто участвовал в драке нужно принять наказание. Все заслужили дисквалификацию», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.