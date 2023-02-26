Хаджи: «Ответный матч с «Локомотивом» будет более легким для «Спартака»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи выразил уверенность в том, что красно-белые смогут пройти «Локомотив» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ответного удара в предстоящем матче не жду. «Спартак» должен был разобрать свои ошибки во втором тайме и принять соответствующие меры. Мне кажется, игра будет более легкой для красно-белых, потому что у «Локомотива» кроме настойчивости, как петушиный наскок, что мы увидели во второй половине матча, больше ничего и не было. Хотя были опасные моменты, и они могли переломить игру.

Принесет ли Дзюба удачу? Его в первом тайме вообще не было видно. Скорее всего, будут использовать высокий рост, и ему будут подавать все мячи. Но это задача защитников. Думаю, «Спартак» не допустит этого. Конечно, мы ждем победу! У нас другие задачи, нежели у «Локомотива». Нам очки нужны и в Кубке, и в РПЛ. Мы свое должны брать!» — приводит слова Хаджи Sport24.

Первая игра между этими командами завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет 27 февраля.