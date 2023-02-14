Медведев — о матче «Волга» — «Зенит»: «Рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть игру»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал то, что матч Кубка России против «Волги» пройдет в Ульяновске.

«Нет оснований не доверять решению комиссии. Они долго изучали готовность поля. Мы только рады, что ульяновские болельщики смогут увидеть этот матч», — сказал «СЭ» Медведев.

14 февраля по итогам совместного инспекционного визита РФС и ФНЛ на стадион «Труд» комиссия установила, что натуральное покрытие поля соответствует стандарту.

Матч «Волга» — «Зенит» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 25 февраля. Время начала — 14.30 по Москве.