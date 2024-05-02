Мостовой: «Все наладилось, как из «Спартака» убрали тренера в кавычках»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил пару соперников в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Формат Кубка подразумевает такие ситуации. После того, как из «Спартака» убрали тренера в кавычках, все наладилось. Другое дело, что после проигрыша «Зениту», «Спартак» должен был вылететь. Глупость, просто смешно. Интересно было бы посмотреть, где еще в других странах команда бы вылетела, а потом играла дальше», — сказал Мостовой «СЭ».

«Балтика» сыграет в финале Пути регионов со «Спартаком», который вчера, 1 мая, обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

(Софья Грецкая)