Мостовой: «Шансы в матче «Динамо» — «Спартак» 50 на 50»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Здесь уже проигравший окончательно вылетит, как я понимаю. Не исключаю, что дальше пройдет «Спартак». Можно сказать, что обе команды несправедливо играют тут, поскольку обе уже терпели поражение. Но у нас таков формат Кубка. Матч, тем не менее, будет интересным. Мне кажется, что победитель этой пары может оказаться в финале всего Кубка. Шансы тут все-таки 50 на 50. В последнем очном матче «Динамо» уступило, но там скорее один человек проиграл игру, когда Лещук допустил две ошибки. Не думаю, что такое повторится. Так что шансы 50 на 50. Фаворита в этом матче для меня нет. Обе команды сейчас на ходу», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.