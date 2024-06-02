Мостовой о победе «Зенита» в Кубке России: «Из 15 иностранцев 12 бразильцев. Вы чего хотите?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

«Когда у тебя в составе 15 иностранцев, а из них 12 бразильцев, вы чего хотите? По игре «Балтика» не заслуживала поражения однозначно. Но после 75 минуты у калининградцев почему-то пропали силы. Они стали уступать в борьбе, не добегать, не досматривать и из-за этого пропустили все свои голы. Вопрос к тому парню, который держал Алипа, как он ему дал забить? Но это футбол», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» в шестой раз выиграл Кубок страны. До этого команда выигрывала трофей в 1944, 1999, 2010, 2016 и 2020-м.

(Константин Передерий)