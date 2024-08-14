Мостовой: «Однозначно матч «Крылья» — «Спартак» будет не таким, как в чемпионате неделю назад»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» — «Спартак» в FONBET Кубке России.

«Однозначно матч будет не таким, как в чемпионате неделю назад (5 августа красно-белые победили 3:0 — Прим. «СЭ»). Все матчи Кубка России тому подтверждение. Команда может выйти из группы с одной победой и ничьей. Без большого интереса смотрю эту стадию. Сегодня будет половинчатый состав, и это логично, потому что смысл ставить основных, если через 3 дня опять будет игра в чемпионате? Кубок дает возможность игрокам ротации проявить себя в старте. Но потом этих игроков выпускают в чемпионате, и они ничего не показывают. Вчера у «Ростова» было 5-6 игроков из основного состава, поэтому они и обыграли «Химки», — сказал Мостовой «СЭ».

«Крылья Советов» сыграют со «Спартаком» в матче группы A пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.