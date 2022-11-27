Сегодня, 18:47
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал драку в конце матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).
«Это эмоции. Правильно, что удалили по три человека из команды, но при детальном просмотре видео можно было и по пять человек из команд удалять. Футбол — это не хоккей. Там можно подраться и сесть на две минуты. Если бы в футболе сделали бы удаление на две минуты, то драки были бы частым явлением. «Зенит» и «Спартак» в любом матчей будут эмоционально себя вести. Москва — Санкт-Петербург», — сказал Мостовой «СЭ».
Главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования