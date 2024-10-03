Сегодня, 14:37
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:2) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, «Спартак» неудобный соперник для «Динамо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
«Спартак» с 11 очками возглавляет группа А в Кубке России. «Динамо» набрало восемь очков и располагается на второй строчке.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2