Мостовой: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:2) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, «Спартак» неудобный соперник для «Динамо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» с 11 очками возглавляет группа А в Кубке России. «Динамо» набрало восемь очков и располагается на второй строчке.