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Сегодня, 14:37

Мостовой: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (3:2) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я ожидал, что будет много голов. И те, и другие допускают ошибки, турнирных задач нет. Но динамовцы сами виноваты, что отдали победу. В очередной раз причем сами себе привезли голы. Причем со спартаковцами очень часто так происходит. Значит, «Спартак» неудобный соперник для «Динамо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» с 11 очками возглавляет группа А в Кубке России. «Динамо» набрало восемь очков и располагается на второй строчке.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Оренбург
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Ростов
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3 : 1
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15:00
Оренбург
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28.08
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Локомотив
Химки
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19:00
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Химки
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23.10
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23.10
19:00
Ростов
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Ахмат
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17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
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Краснодар
Ахмат
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17:15
Ахмат
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Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
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ЦСКА
Краснодар
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18:30
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Ахмат
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Пари Нижний Новгород
ЦСКА
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02.10
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Ахмат
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2 Акрон 5 6-11 8
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Акрон
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