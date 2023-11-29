Мостовой — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Ему без разницы, он отдыхает»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» раскритиковал работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля и игру футболистов в первом тайме матча ? финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» в гостях.

За первые 45 минут красно-белые не создали опасных моментов у ворот соперника, пропустили сами и остались в меньшинстве после удаления Олега Рябчука.

«Я не удивлен такой игре. Есть футболисты, которые не являются основными. Это сразу бросается в глаза. Очень слабый первый тайм: пропустили, удаление... Один из самых слабых таймов «Спартака». Но с новым форматом нет разницы, даже если «Спартак» сегодня проиграет», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

По мнению собеседника, главному тренеру красно-белых нет разницы, как сыграет команда.

«Говорить об ошибках главного тренера Абаскаля можно много. Ошибка в том, что вообще появляются люди, которые никогда сами не играли, а потом становятся главными тренерами выдающихся команд. Ему без разницы, он отдыхает», — добавил Мостовой.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.