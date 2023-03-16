Александр Попович заявил, что игроки «Динамо» прижали «Зенит» к воротам

Экс-нападающий «Динамо» Александр Попович поделился мнением о матче московской командой и «Зенитом» в 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1 5:4 — пенальти).

«Динамо» играло лучше. В концовке оно, вообще, прижало «Зенит» к своим воротам так, словно Питер играет матч с серьезной командой уровня Лиги чемпионов. Команда Йокановича должна была забивать еще в основное время и решать все вопросы, не доводя дело до пенальти. Моменты для этого были созданы хорошие. Плюс у гостей еще украли пенальти. Там был чистейший пенальти. Человек не успевает сыграть в мяч и ударяет в ногу в своей штрафной площадке игрока атакующей команды. Не понимаю, как можно было за такое не поставить «точку»? Даже в тех отрезках, когда «Зенит» владел игровым преимуществом и пытался создавать моменты, все было настолько примитивно и просто, что не вызывало никаких проблем у защитников «Динамо» и вратаря. Они все читали или перехватывали», — приводит слова Поповича «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).