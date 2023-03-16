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Кубок России

Сегодня, 20:08

Александр Попович заявил, что игроки «Динамо» прижали «Зенит» к воротам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» Александр Попович поделился мнением о матче московской командой и «Зенитом» в 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1 5:4 — пенальти).

«Динамо» играло лучше. В концовке оно, вообще, прижало «Зенит» к своим воротам так, словно Питер играет матч с серьезной командой уровня Лиги чемпионов. Команда Йокановича должна была забивать еще в основное время и решать все вопросы, не доводя дело до пенальти. Моменты для этого были созданы хорошие. Плюс у гостей еще украли пенальти. Там был чистейший пенальти. Человек не успевает сыграть в мяч и ударяет в ногу в своей штрафной площадке игрока атакующей команды. Не понимаю, как можно было за такое не поставить «точку»? Даже в тех отрезках, когда «Зенит» владел игровым преимуществом и пытался создавать моменты, все было настолько примитивно и просто, что не вызывало никаких проблем у защитников «Динамо» и вратаря. Они все читали или перехватывали», — приводит слова Поповича «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6), и «Краснодар», переигравший «Ахмат» (3:0).

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005050819_aleksandr_popovich_dinamo_prijalo_zenit_k_svoim_vorotam_tak_slovno_piter_igraet_match_s_sereznoy_komandoy_urovnya_ligi_chempionov
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