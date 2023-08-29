Соболев заявил, что недоволен результатами на старте сезона: «Спартак» должен всегда бороться за чемпионство»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в матче FONBET Кубка России (4:1).

— Что сегодня произошло в первые 20 минут?

— Футболисты, которые сегодня играли и соскучились и им было, что доказать и тренеру, и болельщикам. Тем более, это дерби. Некоторые ребята давно не играли и хотели себя проявить. В принципе. Я уверен, что им сегодня удалось это.

— Сергей Паршивлюк сказал, что к 30-й минуте могло быть и 7:0.

— Согласен с Сергеем. Могло быть и 7:0. И я мог забить, и Хлусевич. Думал, что забьем еще. Потом «Динамо» чуть поддавило и мы начали играть по счету. Ушли на перерыва спокойно.

— Довольны стартом?

— Конечно, недовольны. «Спартак» должен всегда бороться за чемпионство и за медали. А когда не добираем очки — это не есть хорошо.