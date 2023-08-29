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Кубок России

29 августа, 23:18

Соболев: «Для меня честь выйти с капитанской повязкой»

Соболев высказался о дебюте Бабича в матче FONBET Кубка России с «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о дебюте защитника Срджана Бабича за московский клуб в матче FONBET Кубка России с «Динамо» (4:1).

«Поздравили Бабича с дебютом. Мне кажется, для футболиста важно, когда он забивает в дебютном матче, тем более защитник. Он хороший парень, добрый, хороший защитник. Думаю, это только придаст ему уверенности. Но у нас тоже есть еще высокие футболисты: Джикия, Мартинс. У нас достаточно рослая команда», — сказал Соболев.

Соболев также высказался, чего не хватило «Спартаку», чтобы удержать счет на ноль.

«Не хотелось пропускать, но не получилось. Ничего страшного. Как воспринял капитанство? Спокойно, ничего особенного. Спокойно себя чувствуешь, но больше ответственности. Для меня честь выйти с капитанской повязкой. Больше ответственности за команду и результат. В кругу сказал: «Давайте пацаны, погнали», — добавил Соболев.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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