Сегодня, 19:50
Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).
— Удивило решение арбитра?
— Нет, по делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным. Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.
— Остались вопросы к судейству?
— Нормально. Но в принципе все началось с первых минут, когда тот же Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели. Игроки «Зенита» играли подловато? Знаете, много говорят, что я плохо веду себя на поле и так далее, но сегодня я увидел, когда после каждого контакта именно их футболисты все время проявляли недовольство к судьям: тут желтую дали, тут красную. Это их право, я отвечаю за свою команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования