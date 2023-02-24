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Сегодня, 14:57

Александр Спивак — о восьми легионерах в составе «Зенита»: «Считаю, что это правильно»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак рассказал, как относится к тому, что в стартовом составе клуба из Санкт-Петербурга выходят восемь легионеров на матч.

«Считаю, что это правильно. На самом деле, легионеры хорошие. Бразильцы делают игру. Многие болельщики говорят, что нашим надо больше места, но все шансы для этого есть. Какая великолепная Академия! Ты ее проходишь, но потом можно окунуться в другие команды и уже потом прийти в «Зенит». Но многие из молодежи не готовы к этому. Им надо пройти Академию, «Зенит» — 2 и попасть в основную команду. Стало тепличное поколение», — приводит «Спорт День за Днем» слова Спивака.

Завтра, 25 февраля, «Зенит» сыграет с «Волгой» в Ульяновске в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spivak-o-vosmi-legionerakh-v-startovom-sostave-zenita-schitayu-chto-eto-pravilno
Александр Спивак
ФК Зенит
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