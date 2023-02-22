Тарханов — о матче «Урал» — «Ростов»: «Футбол был боевой: много борьбы, много движения»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче между «Ростовом» и командой из Екатеринбурга в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1).

«Футбол был боевой: много борьбы, много движения было. В меньшей степени комбинационного футбола. Хотя, в этом плане «Урал» более предпочтительнее выглядел. Не всегда, но были моменты, когда они разыгрывали и уходили в атаку. Был момент у Юшина в концовке, хорошо сыграли и должен был забивать, но вратарь сумел отбить. У «Ростова» был тоже удар в штангу, а так, по движению не плохая игра. Когда много борьбы — игра переходит в какую-то агрессию в концовке, поэтому, там было пару столкновений», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ответный матч пройдет 27 февраля на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.