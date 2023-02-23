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Кубок России

Сегодня, 17:39

Тихонов — о кубковом матче «Спартак» — «Локомотив»: «Я за то, чтобы как можно меньше играло легионеров»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал большое количество россиян в составах «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России (1:0).

«Я за то, чтобы как можно меньше играло легионеров. Во что превратили спорт? Сколько было секций в Советском Союзе, а сейчас что? Могут сейчас дети пойти в футбол играть? Вот об этом должны докладывать президенту. Министерство спорта и Олимпийский комитет должны немного чесать голову. Ходят слухи о переименовании Минспорта в какое-то агентство. Оказывается, там денег не хватает. Все ушло на яхты.

Можно ли повлиять на ситуацию? Никто не будет этим заниматься, властям не до этого. Сейчас будет «лыжня Тихонова» в моем селе, где я родился. Лыж нет, ботинок нет, а мы хотим массовый спорт. Разутые и раздетые спортсмены — какой спорт? Какие Большуновы?» — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-o-matche-loko-spartak-ya-za-to-chtoby-kak-mozhno-menshe-igralo-legionerov-230207/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тихонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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