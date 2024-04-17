Жуков — об игре «Спартака» против «Зенита»: «Ничего хорошего»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ничего хорошего, к сожалению, про игру «Спартака» сказать невозможно. Это все та же беззубая игра в атаке. Команде нужно ставить игру по новой. Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет. Если бы не Максименко, то в наши ворота залетело бы пару мячей», — сказал Жуков «СЭ».

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

«Спартак», который провел первую встречу после отставки Гильермо Абаскаля, сыграет во втором этапе Пути регионов против «Динамо».