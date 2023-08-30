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Кубок России

Сегодня, 11:44

Жуков: «Литвинов на порядок сильнее Мартинса. Кристофер не является игроком уровня «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший президент Олимпийского комитета и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (4:1) в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«В матче с «Динамо» как будто играла другая команда: в стартовом составе 9 новых футболистов из 11. Мне очень понравилось, как «Спартак» показал себя в первом тайме, ребята выглядели очень свежо: и Пруцев, и Хлусевич, и Зиньковский отлично просто играли. Ну и Бабич произвел очень приятное впечатление. Мне кажется, он существенно укрепит оборону «Спартака». Конечно, к концу первого тайма ребята сбавили обороты, а потом замены полностью все сломали. Но понятно, что при счете 4:0 можно дать отдохнуть уже», — сказал Жуков «СЭ».

Александр Жуков также ответил, достоин ли Антон Зиньковский места в стартовом составе.

«Могу только сказать, что Зиньковский отлично двигался, пас, скорость прекрасная. Защитники не могли его догнать, когда он бежал из центра поля практически один на один. Да и Медина неплохо смотрелся с «Динамо». Но я считаю, что и Литвинов абсолютно заслуживает место в составе. На мой взгляд, он на порядок сильнее Мартинса. Кристофер не является игроком уровня «Спартака». Это очевидно просто. Ну и Хлусевич очень здорово играл в первом тайме, и Пруцев. Команда намного свежее. мобильнее и компактнее смотрелась, чем в предыдущих матчах. Все в отборе участвовали. Думаю, Абаскаль подумает еще, какой у него состав основной», — добавил Жуков.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками.

В следующем матче FONBET Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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