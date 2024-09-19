Жуков о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Николсон оказывается еще в составе, даже забивает»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Крыльями Советов» (4:1).

«Результат отличный, «Спартак продемонстрировал глубину состава, конкуренция в команде высокая, это приятно. Абена в обороне неплохо смотрелся, быстрый и цепкий защитник. Мартинес хорошо сыграл, да, все игроки понравились в матче против «Крыльев Советов». Николсон оказывается еще в составе, даже забивает», — сказал Жуков «СЭ».

После этой игры «Крылья Советов» вылетели из Кубка России. Красно-белые набрали 9 очков и лидируют в группе А.